Ischia, i funerali del neonato: "Quella bara bianca un pugno nello stomaco" Ultimo saluto al piccolo Giovan Giuseppe di soli 22 giorni con la mamma Giovanna e il papà Maurizio

Non c'è fine al dolore e alle lacrime per Ischia, dopo i funerali di Salvatore Impagliazzo 32 anni e di Eleonora Sirabella 31 anni, oggi l'ultimo saluto a Maurizio Scotto Di Minico, 32 anni, con a moglie Giovanna Mazzella, 30 anni, e al piccolo Giovan Giuseppe, di appena 21 giorni, una vita appena cominciata e spazzata via dalla frana che ha devastato Casamicciola il 26 novembre scorso.

"Vedere la bara di questo neonato è stato un pugno nello stomaco», ha detto nell’omelia il vescovo di Ischia, monsignor Gennaro Pascarella. Che poi ha aggiunto: «Le istituzioni sappiano coniugare diritto alla casa e rispetto del territorio».

Le bare ricoperte di fiori e palloncini bianchi, tutti i comuni di Ischia hanno proclamato il lutto cittadino per i giorni delle esequie, con le bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici. Chiusi anche i negozi per un'ora in segno di lutto. Anche oggi tanti cittadini hanno partecipato alle esequie in forma privata, nella Parrocchia della Santissima Annunziata a Campagnano.

I funerali privati delle 12 vittime



Le famiglie delle 12 vittime di Casamicciola hanno deciso di rifiutare i funerali di Stato, dopo il dissequestro delle salme da parte della Procura della Repubblica.Domani sabato 10 dicembre si terranno i funerali della famiglia Monti: papà Gianluca, 38 anni, la moglie Valentina Castagna, 37 anni, e i loro tre figli Michele, 15 anni, Francesco, 11 anni, e Maria Teresa, 6 anni. Le esequie nella parrocchia Gesù Buon Pastore, a Ischia.



Alle ore 11,00 si terranno anche i funerali di Nikolinka Ganceva Blagova, 58 anni, conosciuta da tutti come Nina, che aveva ottenuto da pochi giorni la cittadinanza italiana: l'ultimo saluto si terrà presso la Parrocchia Gesù Buon Pastore di Ischia. Sempre sabato 10 dicembre, nel pomeriggio alle 16,00, ci saranno i funerali di Maria Teresa Arcamone, presso la Basilica di Santa Restituta in Lacco Ameno. Si tratta dell'ultima vittima ritrovata dopo la frana del 26 novembre