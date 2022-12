Ischia, palloncini colorati e peluche per la famiglia annientata dalla frana Nella chiesa del Buon Pastore l'ultimo saluto alla famiglia Monti: anatema del vescovo ai politici

La chiesa del Buon Pastore di Ischia ha ospitato i funerali della famiglia Monti, distrutta dalla frana dello scorso 26 novembre che ha devastato Casamicciola. Gianluca, Valentina ed i tre figli Michele, Francesco e Mariateresa di 15, 11 e 6 anni sono stati travolti e uccisi dal fango. Vivevano in via Celario, epicentro della frana.

Le letterine degli amichetti e delle maestre

Le bare, sistemate una vicina all'altra insieme a quella dell'altra vittima residente nella stessa strada, Nikolinka, erano sommerse dai fiori. Sistemate accanto ai feretri dei più piccoli anche i peluche: durante la funzione, sono state letti i messaggi delle maestre e degli amichetti dei tre ragazzi Monti. Come per le altre esequie, nessun funerale di Stato ma cerimonia in forma privata come richiesto dai familiari: all'ultimo saluto hanno preso parte anche i sindaci dell'isola, che hanno proclamato il lutto cittadino, ed il commissario Giovanni Legnini.

L'anatema del vescovo alla politica: "Mai più"

"Oggi li pensiamo in Paradiso uniti e sorridenti. Ci sarà il tempo per una riflessione critica sull'accaduto spingendo le autorità amministrative e politiche a trovare soluzioni non rimandabili affinché eventi del genere non si ripetano. Nello stesso tempo siamo provocati a difendere e prenderci cura del nostro territorio bello e ferito". Questo il monito di Gennaro Pascarella, vescovo di Ischia e Pozzuoli, nel corso dell'omelia.

Nel pomeriggio a Lacco Ameno, invece, l'ultimo saluto a Mariateresa Arcamone, ultima vittima estratta dal fango.

