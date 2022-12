Screening anti tumore gratuiti, tutti gli appuntamenti dell'Asl Napoli 3 Sud Dall'11 al 22 dicembre è possibile sottoporsi ai controlli di prevenzione nei truck allestiti

Ha preso il via il programma di promozione della salute dell'Asl Napoli 3 Sud con lo slogan "Pienz 'a salute" voluto da Giuseppe Russo direttore generale con l'obiettivo di portare la sanità incontro ai cittadini per sensibilizzarli sull'importanza della prevenzione. Sono stati organizzati una serie di appuntamenti, avvalendosi anche della collaborazione degli enti locali, e il primo screening oncologico si è svolto a Poggiomarino con questi esiti:

5 prenotazioni di mammografia - 64 mammografie - 178 kit colon - 46 Pap/HPV Test - 5 prenotazioni pap/HPV Test - 3 Home visiting - 10 info vaccinazioni per un totale di 188 utenti e 309 prestazioni effettuate.

L'importanza della prevenzione in sanità: non perdiamo l'occasione di un controllo

Durante le iniziative presso il truck dell'Asl Napoli 3 Sud tutti i cittadini che si presentano potranno sottoporsi, con l'ausilio di personal qualificato dell'Asl, agli screening del tumore del colon retto per la fascia d'età 50-74 anni, del Pap test per la fascia d'ìetà dai 25 ai 29 anni, al test hpvd dna per la fascia d'età 30-64 anni, prenotazione della mammogradia per i 45-69 anni.

E' inoltre attivo uno sportello informativo sulla donazione degli organi e del sangue, su gravidanza e parto, sul programma home visiting; consultorio "Incontra" per le persone Tinb.

Tutti gli esami e i controlli non richiedono prenotazione nè ricetta e si svolgono in orario continuato dalle 9 alle 18.

Luoghi e date per sottoporsi gratuitamente allo screening

Questi gli altri appuntamenti di "Pienz 'a salute":

12 dicembre: Palma Campania, piazza Mercato

13: Ottaviano, piazza Giovanni Paolo II

14: Boscoreale, area mercato via Passanti

15: Boscoreale, area mercato via Passanti

16: Torre Annunziata, via Caracciolo (zona porto)

17: Ercolano, piazza Pugliano

18: Ercolano, piazza Pugliano

19: Marigliano, piazza Municipio

20: Marigliano, piazza Municipio

21: Somma Vesuviana, piazza Vittorio

22: Somma Vesuviana, piazza Vittorio

Lunedì 12 al Comune di Meta, presso la sala consiliare, si svolgerà un'iniziativa dedicata alla prevenzone del tumore del colon retto con la consegna delle provette per lo screening.