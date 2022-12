Medici di base, la protesta: aumenti record in bollette, e per noi nessun aiuto Oggi visite mediche al lume di candela. Scotti Fimmg: è il grido d'allarme della nostra categoria

Visite mediche a lume di candela. Oggi la protesta dei medici di base, che alle ore 17, effettueranno i controlli sui pazienti alla luce delle candele, per rimarcare i disagi patiti dalla categoria, tra contratti bloccati, aumenti per la gestione degli studi, e l’assenza di aiuti, da parte del governo. 3000 medici in Campania, 500 solo a Napoli saranno protagonisti della protesta simbolica, come spiega il segretario Nazionale Fimmg Silvestro Scotti. “Siamo ridotti al lumicino, perché sempre meno giovani vogliono fare questo lavoro. Vogliamo far rendere conto i cittadini che siamo parte del sistema sanitario nazionale, ma senza alcun sostegno. Molti pensano che noi guadagnano molto, ma è giusto che i cittadini sappiano, che noi siamo lavoratori che affrontano costi di gestione di studi e lavoro. Solo per farvi un esempio: attualmente pago 900 euro di bolletta della luce, a fronte dei 300 di qualche mese fa. Alle bollette da record si aggiungono i costi dei materiali e di gestione del luogo di lavoro, tutto a carico nostro, come liberi professionisti. Chiediamo al governo di riservare uguali sostegni anche alla nostra categoria, come avviene per altre categorie”.