Ruota panoramica a Napoli, scoppia il caso: scontro Comune - Autorità portuale Sarà installata davanti piazza Municipio. Traffico a rischio caos

“Se l'obiettivo dell'autorità portuale era fare una sorpresa al Comune per Natale ci sono riusciti: ma questa è proprio una brutta sorpresa. Sia chiaro: la ruota sarebbe un'attrazione grandiosa per i turisti, ma avete idea di cosa accadrebbe alla mobilità e alla sicurezza di Piazza Municipio?”

Il consigliere Nino Simeone, presidente della commissione mobilità del Comune di Napoli, è molto irritato. E l'argomento “ruota panoramica” irrompe nell'aula del consiglio comunale. Anche il primo cittadino Gaetano Manfredi quando ha letto dell'ordinanza firmata dal presidente Annunziata, quasi non ci voleva credere.

La rabbia di Nino Simeone: "Non si agisce così"

“Certe decisioni non si prendono così, all'oscuro degli altri enti. Queste cose vanno fatte previa conferenza dei servizi. Qualcuno avrebbe dovuto avvisare il Comune che si voleva installare una ruota panoramica alta quanto un palazzo di 4 piani nel cuore della città. Il porto, prima che dell'autorità portuale, è dei cittadini. Nessuno pensi di poter fare quello che gli pare”.

Alta 50 metri, quanto un palazzo di 4 piani, la ruota dovrebbe sorgere all'interno del porto, nel piazzale Angioino, riservato alla sosta dei bus per il carico e scarico dei passeggeri. La ditta incaricata è la Eye di Mercato San Severino. L'installazione durerà due mesi, fino a fine febbraio 2023. Nell'ordinanza l'autorità portuale ordina lo sgombero di ogni merce o veicoli presenti nel piazzale. Ieri sono cominciati i lavori, l'ordinanza del presidente Annunziata è datata 12 dicembre. Ma il Comune di Napoli, a quanto si apprende, non era stato informato. E a questo punto da Palazzo San Giacomo ci si chiede se anche la Soprintendenza sia stata opportunamente informata.

“Ci abbiamo messo tre anni per avere il via libera dalla Soprintendenza per i lavori di pavimentazione in Corso Vittorio Emanuele – aggiunge piccato Simeone – e ora fatico a credere che l'ente di tutela abbia dato l'ok all'installazione di una ruota panoramica sul lungomare di Napoli senza alcuna prescrizione”.

Il timore più grande riguarda il caos traffico che sarebbe generato dalla grande attrazione turistica. In una zona già fortemente compromessa dalla presenza del cantiere della metropolitana. A questo punto lo scontro istituzionale sarà inevitabile. Dall'autorità portuale ancora nessun commento.