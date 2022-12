La notte dei balocchi, un successo il galà a sostegno del Santobono Nella suggestiva location dell'Archivio di Stato serata evento a sostegno dell'ospedale pediatrico

E’ il Galà di beneficenza più “gettonato” della Stagione natalizia partenopea. “La Notte dei Balocchi per il Santobono”, presso l’Archivio di Stato di Napoli (Piazzetta Grande Archivio, 5), diretto da Candida Carrino, ha convogliato oggi, a partire dalle 18:00, fra le antiche mura dell’ex Monastero dei Santi Severino e Sossio, oltre 250 stakeholder e generosi donatori, sensibili alle più meritevoli cause. Hanno accolto l’appello della Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono ETS, che vogliono continuare a far usufruire i loro piccoli pazienti di una spesso risolutiva pet therapy, in grado di affrettarne i processi di guarigione. Un’eccellenza terapica per il più antico ospedale pediatrico e unico del Mezzogiorno che, per l’occasione, ha elaborato, in partnership con l’Archivio di Stato, con la regia di Donatella Dentice d‘Accadia, un evento davvero fantasmagorico.

I tesori dell'Archivio

La cornice è doppia: oltre ai tesori custoditi dall’Archivio di Stato, hanno rafforzato l’appeal dell’iniziativa i meravigliosi giocattoli della “Mostra del Giocattolo” che, dallo scorso 7 dicembre e fino al 30 gennaio, esporrà parte della sconfinata collezione del “giocattologo” Vincenzo Capuano, mille dei complessivi ottomila della sua raccolta.

Il programma dell’evento è stato vario, per tutti i gusti e ha visto la “partecipazione straordinaria” di sette esemplari di cani che già nella fase – pilota di quest’anno hanno operato veri e propri miracoli, interagendo coi piccoli ricoverati e stimolando le loro reazioni.

Il sostegno al Santobono

La kermesse è iniziata con la visita guidata alla “Fiera dei Balocchi”, attraverso la narrazione dei suoi giocattoli di grande valore storico, sociale, emozionale, simbolico, a partire dagli inizi del XVIII secolo e via via fino ai giorni nostri. E’ seguito un momento altrettanto emozionante, giacché i partecipanti hanno ascoltato, dalla viva voce di chi opera per i bambini il racconto dell’impatto che la pet therapy e le altre iniziative della Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono ETS hanno sui processi di guarigione dei bimbi: ne hanno parlato il presidente della Fondazione, Ugo de Luca; il direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Giuseppe Cinalli, luminare di rilevanza internazionale e gli esperti e operatori sanitari che collaborano alla realizzazione della pet therapy.

Una “capsule” di danza classica ha visto esibirsi gli allievi del “Napoli City Ballet”, diretto da Maria Gabriella Favetti, Registred Teacher and PTS to Royal Academy of Dance di Londrscuola collegata con il London Ballet, in un brano tratto dal balletto natalizio per antonomasia, lo “Schiaccianoci” di Pètr Il’ic Cajkovskij.

La cena degustazione

Dulcis in fundo, c’è stata una cena-degustazione enogastronomica, allestita negli atri monumentali dell’Archivio, che ha allietato anche i palati: vi hanno partecipato, con i loro piatti magistrali chef stellati, sommelier al top, pastry chef, aziende leader nel settore enogastronomico e artigiani; il tutto, col sottofondo musicale del sassofonista Maurizio d’Ignazio.

Gli chef

Fra gli chef, oltre a quelli stellati Mimmo Iavarone, Peppe Aversa, Carlo Spina e Peppe Guida, hanno aderito anche Giancarlo Lo Giudice, Rosalba de Martino, Angela Ceriello, Gianluca Maggio, Agostino Malapena; i pastry chef Giuseppe Manilia, Antonio Ferrieri, Marco Infante, Nicola Pansa, Benedetta Somma, Salvatore Varriale, Valentino Rizzo, Alfonso Parascandolo, Maria Acquaviva; le aziende artigiane Foorn – Soccavo ; minicaseificio Costanzo; Sogni di Latte; Apis Mellifera; Olio e Pomodoro. A questo esercito di generosi contributors, vanno ad aggiungersi A.I.S (Associazione Italiana Sommelier – delegazione di Napoli); Ferrarelle; Cantine Federiciane; KBirr; Birra Maganuce; Alma De Lux; Nucillo ‘e Curti; Corricella Gin, Choco Zero; Workline Divise e S.O.S. Ghiaccio, Maggio Banqueting e Le Rose Allestimenti.

Fra i main sponsor, si annoverano SNAV, I.CO.RES. e Caravaggio Sporting Village.

Tutti i proventi della serata, con la donazione minima di 100 euro a persona, sono devoluti al sostegno della seconda annualità di pet – therapy a favore dei piccoli pazienti dei reparti di Neuro-oncologia e Neurochirurgia del Santobono. Si può continuare a sostenere il progetto “Quattro Zampe al Santobono”, con un bonifico a: Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono ETS – Banca Intesa Sanpaolo – IBAN: IT09H0306909606100000103988 – BICBCITITMM – Causale: La Notte dei Balocchi.