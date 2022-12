Avviene il miracolo San Gennaro, si è sciolto il sangue: fedeli in festa Gioia nel Duomo di Napoli per l'avvenuto miracolo. I fedeli: è di buon auspicio

Si è sciolto alle 10.56 nella Cappella del Tesoro sita nel Duomo di Napoli il sangue di San Gennaro. Un prodigio accolto dalla gioia dei fedeli di tutto il mondo. Non era scontato perché il 'miracolo laico' del 16 dicembre spesso lascia delusi. Invece stavolta il santo patrono fa felice fedeli e curiosi ripetendo il prodigio.

Si tratta del terzo e ultimo dell'anno, dopo quelli del sabato che precede la prima domenica di maggio e del 19 settembre, festa di San Gennaro.

L'ampolla contenente il sangue del Patrono è stato poi posta sull'altare, dove sarebbe dovuta rimanere fino alle ore 12.30, prima di essere chiusa nuovamente in cassaforte per la nuova apertura delle ore 16.30. Qui, mentre si trovava sull'ostensorio, il sangue di San Gennaro si è finalmente sciolto, come detto alle 10.56: il prodigio è stato accolto dall'ovazione dei fedeli ancora presenti nella Cappella del Tesoro di San Gennaro.