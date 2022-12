Giugliano, discariche nei campi di friarielli: "Smantellate il campo rom" La denuncia di Borrelli. Il degrado nei campi coltivati a ridosso della circonvallazione esterna

La situazione nei campi nomadi diventa ogni giorno più problematica. È vera emergenza in quello di Giugliano in Campania dove è stato realizzato una sorta di reportage da un cittadino che ha denunciato ciò che gli è apparso davanti agli occhi al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Il video di un cittadino testimonia lo scempio

“Questo video è stato realizzato a Giugliano nei pressi della circonvallazione esterna. È un'area a destinazione agricola che dei nomadi, nel giro di 5-6 anni, hanno occupato indebitamente creando un vero e proprio campo profughi. Le condizioni igienico sanitarie sono a dir poco precarie, la situazione è al limite del collasso e drammatica sia per queste persone che ci vivono ma anche per i residenti dell’area a ridosso del campo. Significativa è l'immagine di quella discarica a ridosso della coltivazione di friarielli che probabilmente mangeremo prossimamente.”- ha raccontato l’uomo .

“Uno spettacolo di degrado che lascia senza parole. Come si nota dalle immagini, le condizioni igienico sanitarie sono scarse, e sono presenti cumuli di spazzatura che si estendono per decine di metri. Le strade sono in pessime condizioni, e i ‘residenti’ vivono in questo lerciume all’interno di baracche pericolanti.”--commenta Borrelli-“ Lo diciamo da tempo, e non ci stancheremo mai di ribadirlo: questi campi vanno gradualmente smantellati e va ripristinato lo stato dei luoghi. Serve un intervento forte dello stato, anche nell’interesse degli stessi occupanti. Ci sono decine di bambini che vivono in condizioni al limite della sopravvivenza, vanno tutelati e salvati”.