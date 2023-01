La Rotonda Diaz di Napoli: enorme spazio in mano ai parcheggiatori abusivi Una cittadina ha documentato la situazione e ha denunciato la questione a Borrelli

“Abbiamo sollecitato la Polizia Municipale ad intervenire duramente, senza indugiare oltre. Rubare una piazza che i bambini usano per giocare oltre che illegale è anche infame. Da decenni questi soggetti si sono impadroniti di strade e piazze facendo e affari d’oro con l’illegalità e le estorsioni, andando, molto spesso, a rimpinguare le casse dei clan. La città va liberata e restituita alla cittadinanza e alla legalità e per farlo servono azioni decise ed un cambiamento giuridico. Avevamo proposto al Governo di prevedere l’arresto per certi soggetti. Per ora c’è stato un nulla di fatto ma non molleremo. A chi vive nell’illegalità non daremo tregua. ”- le parole di Borrelli.