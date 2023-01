Uscite della metro linea 1 chiuse a Napoli, disagi per turisti e residenti Il consigliere Simeone scrive al sindaco: "Un'assurdità! In Anm dovrebbero garantire servizi".

"Un'assurdità! Milioni di euro spesi per costruire queste infrastrutture e non vengono utilizzate per problemi di organizzazione aziendale?" Esordisce così in una nota il consigliere Nino Simeone, presidente della commissione Infrastrutture e mobilità del Comune di Napoli dopo le numerose segnalazioni circa la chiusura al pubblico delle seconde uscite della Linea 1 della Metropolitana; in particolare Montecalvario, Montedonzelli - via dell’Erba e Salvator Rosa – via Girolamo Santacroce.

Pertanto il consigliere Simeone ha inviato una richiesta scritta di chiarimenti alla giunta Manfredi.

"Come è noto, la Linea 1 viene utilizzata ogni giorno da parecchie decine di migliaia di passeggeri, cittadini napoletani, lavoratori e studenti. Inoltre, in un periodo di altissima affluenza turistica come quello che la nostra città sta vivendo, la metropolitana collinare costituisce il mezzo di trasporto più utilizzato da visitatori di tutto il mondo. - fa notare il consigliere Simeone - A tal riguardo, si sottolinea quanto sia penalizzante per la sicurezza dei pedoni la chiusura dell'uscita di Montecalvario, che collega via Toledo ai Quartieri Spagnoli; va sottolineato, infatti, che il murales dedicato a Diego Armando Maradona, realizzato proprio in quella zona, costituisce meta di attrazione per migliaia e migliaia di turisti e dunque una tale situazione, oltre a non consentire un regolare deflusso di pedoni in transito, non restituisce una bella immagine del sistema di trasporto pubblico napoletano".

"Notevoli disagi si riscontrano anche per i residenti di via Salvator Rosa che a causa della chiusura dell'uscita di via Girolamo Santacroce, sono costretti ad affrontare una ripida salita per accedere alla metropolitana: ciò rappresenta un serio ostacolo per i tanti cittadini con difficoltà motorie. Anche la chiusura dell'uscita di via dell'Erba rende difficoltoso l'accesso alla stazione di Montedonzelli, oltre al fatto che limitare i punti di accesso e di uscita delle stazioni a rende eccessivamente affollate le altre uscite della metropoltana rimaste aperte. Tali problematiche - annuncia Simeone - saranno oggetto della prossima riunione della Commissione Infrastrutture e Mobilità"

"In Anm dovrebbero fare questo; garantire i servizi ai cittadini... non certamente vendere i tram storici! Di questo passo, se fosse cambiata la mission aziendale, proporrò al Sindaco, di nominare Giorgio Mastrota come prossimo direttore generale di Anm" conclude il presidente della Commissione Mobilità.