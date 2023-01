Presidio precari di prefetture e questure: scatta la mobilitazione Dal primo gennaio a casa 1000 lavoratori in somministrazione

Nidil Felsa e UILtemp: Presidio di protesta Unitario Regionale, giovedi 12 gennaio 2023 dalle 10 alle13 Napoli piazza plebiscito sotto la Prefettura , da parte dei lavoratori precari in somministrazione delle Prefetture e delle Questure, contro la decisione del governo di non rinnovare le convenzioni, facendo quindi venire meno dal 1° gennaio di quest’anno i contratti per circa 1.000 persone in tutta Italia, di cui circa 80 in Campania.

L’iniziativa è convocata dai sindacati di settore Nidil Cgil, Felsa Cisl e UIltemp che chiedono all’esecutivo di rivedere la decisione.

Si tratta di lavoratori per lo più impiegati nella gestione delle pratiche del settore immigrazione – permessi di soggiorno, nulla osta, pratiche di emersione dal nero – ma utilizzati anche per smaltire l’arretrato degli uffici.

“Una scelta politica del governo, quella di lasciare a casa queste persone” raccontano i lavoratori in presidio: “Ci sentiamo abbandonati dal governo, che così mette in difficoltà i suoi stessi Ministeri”.