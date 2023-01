Da Napoli alla Nasa negli States: Roberto orgoglio della Federico II La storia dell'ingegnere aerospaziale

Roberto Carlino è un nostro ingegnere aerospaziale che oggi lavora presso la NASA Ames Research Center ed è stato scelto, qualche tempo fa, proprio dalla stessa per una missione simulata su Marte, nel centro aerospaziale di Houston.

Oggi, in vacanza nella sua Napoli, ci siamo incontrati per un saluto e mi ha piacevolmente colpito questa sua affermazione:

«Una delle cose che ho notato, con le tante persone con cui ho interagito nel mondo, è la preparazione che ho ricevuto alla Federico II che mi ha permesso di avere una vision d'insieme su diversi ambiti. Sono stato preparato per avere un piano B che funzioni come un piano A».

Complimenti a Roberto, un federiciano doc, esempio di quanto il nostro Ateneo sia importante nella formazione e nella spendibilità lavorativa dei nostri laureati. Spiega il magnifico rettore Matteo Lorito.