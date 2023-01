Violenze ultrà, mano pesante del Viminale: niente trasferte per due mesi La decisione del ministro Piantedosi: arrivano le restrizioni per i tifosi di Roma e Napoli

"Adotterò un provvedimento al mio rientro che valorizzerà quella che è stata un'istruttoria, un'analisi fatta dal Comitato di analisi sulle manifestazioni sportive. Quindi con qualche provvedimento sanzionatorio, o meglio di prevenzione per le due tifoserie, la misura di ordine pubblico di prevenzione per i prossimi due mesi per quanto riguarda le trasferte delle tifoserie di Roma e Napoli". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato la decisione del Governo dopo le violenze in autostrada che hanno visto protagonisti gli ultras di Roma e Napoli.

"Questo non è alternativo a misure individuali che cerchino di responsabilizzare i singoli autori", ha precisato il ministro in una conferenza stampa che si è tenuta in Prefettura a Trieste.