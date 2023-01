La guardia agroforestale "si trasferisce" presso il centro direzionale di Napoli Aumentano gli iscritti, il presidente: "Necessaria una location più grande"

La Guardia Agroforestale ex distaccamento di Soccavo si trasferisce al Centro Direzionale di Napoli in Via Porzio 5 e diventa Guardia Agroforestale Italiana sezione provinciale di Napoli "Giancarlo Siani".

È stato firmato l'accordo per il nuovo ufficio di Napoli della Guardia Agroforestale Italiana.

"La famiglia si allarga gli iscritti aumentano e abbiamo dovuto, per forza maggiore, scegliere una location in un punto centrale della nostra città - commenta il presidente D'Acunto, che si è complimentato ancora una volta per l'ottimo lavoro svolto dalla dirigenza di Napoli - Ricordiamo che la G.A.I Guardia Agroforestale italiana ETS si occupa di tutela del territorio e animali, salvaguardia dell’ambiente e prevenzione".