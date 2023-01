Record al Cardarelli: madre e figlia partoriscono insieme, gioia in corsia La bella storia di Mara e Paola

Hanno partorito a distanza di quarantotto ore madre e figlia al Cardarelli di Napoli, ed è gioia doppia in corsia per una famiglia che diventa più numerosa. Mamma Mara, biologa già madre, ha dato alla luce Futura, 3 chili e 800 grammi, dopo 48 ore per la super mamma, c’è stata la gioia doppia di diventare anche nonna. Paola, la sua primogenita avuta a 15 anni, ha messo infatti al mondo Giovanni, 3 chili e 400 grammi. Le neo-mamme sono state sistemate nella stessa stanza e stanno trascorrendo queste ore di post parto in piena sintonia e sinergia. Una storia, quella delle super mamme che ha fatto il giro del web scatenando migliaia di like, auguri e commenti.

Le due donne, come spiega Il Mattino, abitano a Melito, nella stessa palazzina di famiglia: durante la gravidanza Mara e Paola si sono date sostegno reciproco, l’una infondendo forza all’altra. Fondamentale è stato anche l’aiuto di Lucia, mamma della biologa, che, dopo la nascita dei bambini, è diventata nonna e bisnonna contemporaneamente.