Maltempo e allerta meteo: scuole chiuse in Campania, ecco dove Il sindaco di Napoli firma l'ordinanza

In conseguenza dell’avviso di Allerta meteo arancione diramato per l’intera giornata di domani, martedì 17 gennaio, con previsione tra l'altro di precipitazioni diffuse - anche a carattere di rovesci e temporali - e raffiche di vento molto forti, resteranno chiusi i parchi, i cimiteri e le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado sull'intero territorio cittadino. L'ordinanza, a firma del sindaco Manfredi, è in fase di pubblicazione e sarà riportata a breve sul sito istituzionale. Rimarrà chiuso anche il Maschio Angioino. Ma sono in via di pubblicazione avvisi di altri sindaci.

“Pochi minuti fa ho disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, la chiusura del cimitero ed anche la chiusura di Piazza Europa per la giornata di domani 17 Gennaio 2023. Dalle ore 8 e sino al termine dell’emergenza meteo, sarà attivo il Centro Operativo Comunale (COC). Nella mattinata di oggi, la Protezione Civile della Campania, aveva emanato un nuovo avviso di allerta meteo per tutto il territorio regionale”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Domani 17 gennaio scuole chiusa nei comuni di :

Napoli

Caserta

Benevento

Morcone (Benevento)

Sapri (Salerno)

Angri (Salerno)

Torre del Greco (Napoli)

Sant’Anastasia (Napoli)

Barano d'Ischia (Napoli)

San Giorgio a Cremano (Napoli)

Pozzuoli (Napoli)

Portici (Napoli)

Nocera Superiore (Salerno)

Crispano (Napoli)

Cardito (Napoli)

Castel San Giorgio (Salerno)

Aversa (Caserta)

Rocca Piemonte (Salerno)

Somma Vesuviana (Napoli)

Frattaminore (Napoli)

Poggiomarino (Napoli)

Sorrento (Napoli)

Vico Equense (Napoli)

Ischia (Napoli)

Monte di Procida

Sarno (Salerno)

A Ischia possibile nuova evacuazione

Massima attenzione anche sull'isola di Ischia, dove il commissario per l'emergenza straordinaria Giovanni Legnini potrebbe rinnovare l'ordinanza di evacuazione per i centri più a rischio, oltre alla chiusura delle scuole.