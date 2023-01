Vento forte a Napoli, paura in via Falcone: crolla l'impalcatura di un palazzo Dieci anni nello stesso tratto di strada un albero uccise la giovane Cristina Alongi

Il vento forte che da stamattina sferza la città di Napoli ha fatto crollare una impalcatura alta quattro piani in via Aniello Falcone all'altezza del civico 290.. Fortunatamente nessun ferito è stato segnalato, ma la pauraè stata tanta. La strada – spiega una nota del Comune di Napoli – è ora temporaneamente chiusa al transito mentre è al lavoro, insieme ai Vigili del Fuoco, la ditta privata incaricata dei lavori.

Proprio 10 anni fa, poco distante, una giovane donna, Cristina Alongi, fu uccisa da un grosso pino che cadde sulla sua auto mentre percorreva la strada che costeggia la collina del Vomero.

In merito al crollo, c'è massima attenzione sull'accaduto anche da parte del presidente della Commissione Infrastrutture del Comune di Napoli Nino Simeone che in considerazione dell'elevato flusso di veicoli che transitano lungo quella strada, ha richiesto l'adozione di un dispositivo di traffico veicolare eccezionale , nonché la previsione di un percorso di transito alternativo per gli autobus, al fine di evitare di congestionare la circolazione, già caotica per i fatti accaduti.

"Bisogna ripristinare presto lo stato dei luoghi, al fine di regolarizzare la circolazione dell'area interessata, che sta avendo contraccolpi sull'intera zona collinare.

Successivamente, chiederemo una relazione dettagliata agli uffici competenti, circa le eventuali responsabilità dell'accaduto, indipendentemente dalle straordinarie condizioni metereologiche avverse. Non è possibile che a Napoli, quando c'è il maltempo, dal cielo piova di tutto. Persino le impalcature, che solo per fortuna non hanno coinvolto pedoni o auto in transito" ha dichiarato Nino Simeone