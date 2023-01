Crollo impalcatura a via Falcone, Simeone: "Ora verifiche su tutti i cantieri" Chiesto all'amministrazione comunale di avviare un monitoraggio dei ponteggi

"Ormai il tema della sicurezza delle impalcature è improrogabile. Non siamo in una condizione di allarme rosso, tantomeno ci sono stati episodi climatici "catastrofici" che possano giustificare un crollo del genere. Stiamo parlando di strutture temporanee, messe in piedi da ditte e aziende di costruzioni, che dovrebbero garantire i lavori di ristrutturazione, in totale sicurezza". Così il presidente della Commissione Infrastrutture Nino Simeone dopo quanto è avvenuto ieri in Via Aniello Falcone dove il ponteggio di un palazzo è letteralmente crollato sotto le raffiche di vento.

Decine di segnalazioni di impalcature pericolanti a Napoli



Sono decine le segnalazioni di impalcature che nella città di Napoli stanno in piedi da mesi e in alcuni casi da anni. Anche post terremoto.

"Adesso mettiamo in sicurezza le aree interessate da crolli o distacchi, e poi faremo una verifica dettagliata dello stato di queste strutture presenti in tutta la città". da qui la richiesta di relazione immediata sullo stato dei ponteggi per l'esecuzione di lavori edilizi inviata ufficialmente all'amministrazione comunale.

Nella missiva si richiede un'immediata relazione circa il numero di concessioni autorizzate per l'allestimento dei ponteggi metallici finalizzati alla realizzazione di lavori edilizi e per l’esecuzione di lavori temporanei in quota. Si chiede, inoltre, un'immediata attività di verifica sulla sicurezza e di monitoraggio costante circa lo stato di tutti i ponteggi. Si sottolinea che tali verifiche si rendono indispensabili ed indifferibili ai fini della tutela della pubblica incolumità, oltre che per scongiurare il rischio di altri pericolosi crolli.