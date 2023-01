Vienna: 73 anni, percorre 3500 km a piedi fino alla punta estrema della Georgia La donna campana dei record che vuole raccontare la via della seta

“Non mollo, la mia è solo una pausa, un rientro per consentire delle terapie di riabilitazione. Ho 73 anni! Ho percorso ben 3500 km a piedi, da Venezia, fino alla punta estrema della Georgia e completerò il cammino che mi porterà nel dicembre del 2024 a Pechino.

Voglio raccontare la via della seta in epoca contemporanea e lo sto facendo con testimonianze fotografiche ed immagini che mostrerò per la prima volta a Napoli.

La parte più complessa l’ho vissuta in Georgia, dove l’accoglienza non è stata viva. Ho costeggiato il Mar Nero, seguendo con particolare attenzione tutte le vicende legate alla stretta attualità ed ho attraversato la Slovenia, la Serbia, la Bulgaria, la Croazia, la Turchia, la Georgia. Tutto fatto a piedi. Ho incontrato sindaci, partecipato a festival, visitato siti archeologici anche di epoca romana."

A parlare è Vienna Cammarota la guida ambientale escursionistica che sta attraversando a piedi il mondo all'età di 73 anni.

"Ripartirò a Marzo per attraversare Turkimenistan, Azerbaigian, Iran, Uzbekistan, Kirghizistan, Kazakistan, Mongolia ed entrerò in Cina. Purtroppo ai confini tra Geoargia e Azerbaigian non mi è stato possibile andare oltre. In questo momento non c’è possibilità di accedere in Azerbaigian via terra. Dunque avrei dovuto attendere ben due mesi in Georgia, nella speranza che le condizioni anche politiche migliorassero. Ho preferito rientrare in Italia anche per sostenere una terapia di riabilitazione e completare l’anti – rabbia, essendo stata morsa durante il percorso in Georgia. Tanti sono stati gli incontri e le visite. Ho visitato Safranbolu, regione del Mar Nero e a circa 400 km da Ankara ed ho prediletto sentieri non montuosi, percorsi sicuri. Ho visitato l’anfiteatro romano, nella città di Konuralp, città che si trova nella provincia di Duzce.

E’ un teatro antico, detto anche dei quaranta gradini edificato durante il periodo ellenistico ma ampliato in epoca romana. In questa città c’è anche un museo con ben 1788 reperti archeologici come il mosaico di Orfeo. E’ interessante dire che è nato anche un percorso di trekking inclusivo della visita al ponte roman. Konuralp è stata fondata sui resti dell’antica città di Prusias ad Hypiumche faceva parte della provincia tardo romana di Honorias. Tutte le mie testimonianze saranno anche nell’incontro che terrò con la stampa, Giovedì 19 Gennaio, alle ore 16 e 30, a Napoli, presso l’Istituto Confucio all’Università Orientale”. Lo ha annunciato, poco fa Vienna Cammarota, anni 73, Guida Ambientale Escursionistica di ASSOGUIDE ma soprattutto testimonial e Ambasciatrice di Archeoclub D’Italia nel Mondo. Vienna è la prima donna al mondo che all’età di 72 (quando è partita nell’Aprile scorso da Venezia), oggi settantatreenne che sta cercando di raccontare e documentare la Via della Seta in epoca contemporanea. Vienna è partita il 26 Aprile scorso dal Lazzaretto Nuovo di Venezia, sito gestito da Archeoclub D’Italia e dopo avere attraversato in 8 mesi la Slovenia, la Croazia, la Serbia, la Bulgaria, la Turchia, si è fermata in Georgia, tutto il cammino è stato fatto a piedi. Vienna, da qualche giorno è rientrata in Italia per sottoporsi ad una terapia di riabilitazione."

A Marzo la guida cilentana riprenderà il cammino a piedi da dove lo ha lasciato e dunque dalla Georgia.

E oggi giovedì 19 Gennaio, alle ore 16 e 30, Vienna Cammarota, verrà a accolta a Napoli, presso l’Istituto Confucio dell’Università Orientale di Napoli, in Via Nuova Marina 59 per condividere le sue esperienze vissute durante i primi 3500 km percorsi a piedi da Venezia fino a Giorgia, con la stampa e con la città.

E fioccano articoli e titoli su Vienna, sulla grande impresa, dalla stampa americana a quella inglese, russa, europea, asiatica ed italiana.

“Durante il cammino ho avuto modo di raccontare l’esperienza che stavo vivendo in quel momento – ha proseguito la Camamrota – tramite la tv slovena, le testate croate, la tv bulgara, radio, tv di tutto il Mondo. Molteplici sono stati i collegamenti con Geo&Geo ma anche Italia Si e tante altre, importanti trasmissioni italiane. In alcuni casi anche telegiornali in diretta. Ringrazio la stampa, ringrazio Archeoclub D’Italia, l’Istituto Confucio di Napoli, l’Associazione Italia – Cina, l’Associazione Ambasciatori della Cultura lungo la Via della Seta e riabbraccerò tutti a Napoli."

“Con Vienna Cammarota – ha affermato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia – abbiamo l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale dell’Italia nel Mondo. Proprio a Febbraio del 2022, Vienna, ha attraversato a piedi la Via Regia delle Calabrie partendo da Serre. Lo ha fatto nel momento in cui iniziava la guerra in Ucraina. Durante il cammino ha documentato l’importanza del patrimonio ambientale e culturale “nascosto” nei borghi dell’Appennino. Poi nell’Aprile scorso, Vienna è partita proprio dal Lazzaretto Nuovo di Venezia dove è, grazie ad Archeoclub D’Italia di Venezia, in corso una meravigliosa storia di recupero e valorizzazione proprio della conoscenza storica ed ambientale di un luogo importante per Venezia e per l’Italia. Al Lazzaretto Nuovo di Venezia è possibile ammirare l’eco – sistema della Laguna ma anche vedere testimonianze del passato legate anche a pestilenze e pandemie. Inoltre il Lazzaretto Nuovo di Venezia è anche un sito archeologico di straordinario valore. Sarà emozionante riabbracciare Vienna dopo 8 mesi, durante i quali con coraggio ha attraversato il confine euro – asiatico. Il 19 Gennaio, per la prima volta Vienna racconterà tutto da vicino: la Turchia, il Mar Nero, attraversati in periodi complessi e delicati, visitando anche borghi antichi e siti archeologici!”.

E non è escluso che oggi possa esserci in video collegamento da Venezia, Gerolamo Fazzini, presidente Archeoclub D’Italia di Venezia che tenne a battesimo la partenza di Vienna da Venezia.

Le grandi imprese di Vienna per raccontare il Mondo: Vienna Cammarota è guida ambientale escursionistica che ha già attraversato a piedi: Israele, Palestina, Tibet, Amazzonia, Madagascar, Patagonia. Nel giugno del 2017, Vienna Cammarota, partì alle 6 del mattino dalla cittadina termale di Karlovy Vary in Repubblica Ceca, divenendo l’unica donna al mondo, a ripercorrere lo storico viaggio dello scrittore tedesco Wolfgang Goethe che passò alla storia come il “Viaggio in Italia”. Vienna concluse il cammino a Messina, nell’Estate del 2018, dopo essere stata ricevuta in tutta Italia da circa 80 sindaci e migliaia di cittadini.