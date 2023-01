Muore a 51 anni Giuseppe Giannino, il signore del by night a Napoli Lutto in città

E' morto a soli 51 anni Giuseppe Giannino, imprenditore della ristorazione e della movida molto noto nel mondo della notte napoletano. Giannino se ne è andato a soli 51 anni, lasciando senza fiato una moglie e due figli adolescenti.

Appena poche settimane fa, a fine dicembre, in un post su Facebook aveva confessato di soffrire molto per la malattia che lo aveva colpito: «Ragazzi - aveva scritto - purtroppo le cose non vanno granché bene per il dolore, ho bisogno di raddrizzare il tiro sulla mia terapia sono felicissimo di essere tornato a casa dalla mia family ma i dolori persistono ho un nuovo protocollo di cura e altri step nuovi da fare. Sono fiducioso non distraetevi continuate a tifare per me».

Detto e fatto: in tantissimi, allertati da quel messaggio, hanno fatto il tifo per lui, sperando di poter passare ancora tante serate spensierate con la goliardia dei vecchi tempi. Ma purtroppo Giuseppe non ce l'ha fatta, ed oggi pomeriggio alle 16 saluterà i suoi amici per l'ultima volta presso la parrocchia Santa Maria Costantinopoli Cappella Cangiani, in via Mariano Semmola all'Arenella.

Intanto, il web è inondato da messaggi di cordoglio, come quello di Gino Sorbillo che saluto il suo meraviglioso amico, o tanti altri volti noti del by night cittadino.