Lotta ai pregiudizi legati all'identità sessuale, Ciarambino: la Campania c'è Prossimo passo importante sarà l'attivazione dell'sservatorio regionale contro la violenza Lgbt

Il vicepresidente del consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino, ha presenziato stamane all’inaugurazione del centro antidiscriminazione di via Trieste a Pomigliano d’Arco.

«L’inaugurazione dello sportello per l'accoglienza e l'ascolto delle persone Lgbt+ vittime di discriminazione e di violenza, rappresenta un segnale di vicinanza, ascolto e partecipazione delle istituzioni tutte e delle associazioni nei confronti di chi combatte quotidianamente contro ogni forma di odio e di pregiudizio legato all'orientamento e all'identità sessuale, ed è un orgoglio per me che avvenga nella mia città.

Il progetto - sottolinea la Ciarambino - nasce grazie ai fondi Unar, organismo della presidenza del consiglio dei ministri, ma in questa stessa direzione va pure una legge regionale a mia firma, approvata nel 2020, che ha previsto l’istituzione di sportelli Arcobaleno e rifugi Arcobaleno in Campania per il sostegno e l'accoglienza delle vittime di violenza Lgbt, oltre che di sportelli di ascolto all’interno delle scuole, per creare una mentalità e una cultura aperta all’inclusione e al rispetto della diversità, coinvolgendo anche docenti e genitori.

Prossimo passo importante sarà l'attivazione dell'sservatorio regionale contro la violenza Lgbt, pure previsto dalla mia legge, e per il quale spingerò il consiglio regionale a fare presto» ha concluso la vicepresidente del consiglio regionale.