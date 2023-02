In arrivo nel porto di Napoli la nave dei migranti: De Luca: "Governo disumano" Il mare forza 10 rallenta l'avvicinamento della Sea Eye 4 con a bordo 107 migranti, 35 sono bambini

Dopo due drammatici soccorsi nel mediterraneo centrale la "Sea eye 4", nave di una ong tedesca, approderà domani a Napoli con a bordo 107 migranti provenienti dall'Africa: più di 35 sono minori molti dei quali in condizioni fisiche davvero precarie. Ci sono anche due cadaveri a bordo. Le donne sono 20, e una è incinta.

Incerto ancora l'orario di arrivo nel porto di Napoli. Purtroppo la nave mantiene una velocità di circa 4 nodi a causa del mare forza 10 per cui si prevede lo sbarco nel tardo pomeriggio.

La nave inizialmente doveva attraccare a Pesaro ma per la presenza dei morti e soprattutto per le condizioni del mare il Viminale ha cambiato la destinazione. In prefettura si è tenuta stamane un'altra riunione per mettere a punto la macchina dell'accoglienza.

Ironia De Luca: "Mi aspettavo il blocco navale davanti la Libia"

Il presidente De Luca accusa il governo e ironizza: "Non posso non dire che sono doppiamente meravigliato di fronte ad un evento del genere. Mi aspettavo di avere il governo impegnato nel blocco navale di fronte la Libia - spiega, sempre ironico - e sono meravigliato perche' non piu' di due mesi fa il governo aveva diffidato l'Unione Europea dicendo che la pacchia era finita. Vedo questa mattina che le navi continuano ad arrivare nonostante due mesi di gazzarra governativa". "Abbiamo una nave che sta girando per il Mediterraneo con due morti a bordo - sottolinea - e' una situazione in cui sarebbe stato ragionevole accelerare le operazioni di sbarco pensando al porto di Lamezia Terme, ad esempio. Tra i potenziali violatori dei confini meridionali dell'Europa ci sono trenta bambini e gente ustionata che sta li' da una settimana, parliamo di poveri disperati, di donne violentate e massacrate. E' ovvio che non possiamo ospitare tutti, ma la soluzione non puo' essere mandare in giro per il Mediterraneo povera gente, altrimenti siamo bestie e non umani".

Regione Campania, Asl Na 1, Croce rossa e Comune di Napoli sono a lavoro

Il personale sanitario della Asl e dell'Usmaf, l'ufficio di sanità marittima e di frontiera, effettuerà i controlli medici sui migranti, cominciando dai tamponi covid. Gli adulti e i minori accompagnati saranno ospitati dalla Regione nell'ex residence covid dell'ospedale del Mare, già utilizzato per i profughi in arrivo dall'Ucraina, in attesa della loro ricollocazione. I minori non accompagnati, una ventina, verranno accolti in una struttura del Comune di Napoli, a Miano.





Il sindaco Manfredi: "Pronta una struttura per i più piccoli a Miano"

"Abbiamo un tema sanitario e uno di accoglienza, soprattutto delle situazioni piu' delicate e fragili" Lo dice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a conclusione della cabina di regia in prefettura per la gestione dell'arrivo della nave Sea Eye 4, che sara' domani nel porto cittadino. Il Comune ha gia' messo in moto la macchina dell'accoglienza allertando i servizi sociali in tutte le sue componenti. "Questi 100 migranti vengono da Sudan, Nigeria e Costa D'Avorio - spiega - una varieta' di provenienza richiede una particolare articolazione del nostro intervento anche da un punto di vista della mediazione culturale". Il sindaco ha spiegato che i minori non accompagnati, circa venti, verranno collocati in una nuova struttura, nel quartiere di Miano, aperta per l'occasione e gestita da una cooperativa. "Faremo in modo che queste persone che vengono da un'esperienza drammatica possano ricevere un'accoglienza che i principi di umanita' rendono obbligatoria", ha sottolineato.