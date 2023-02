Ferrari parcheggiata nello stallo dei disabili. "Una vergogna, chieda scusa" L'affondo di Borrelli

“Abbiamo ricevuto da un cittadino la fotografia di una Ferrari bellamente parcheggiata in uno stallo riservato alle persone con disabilità, nel parcheggio del centro commerciale di Casoria. Il proprietario della supercar ovviamente non aveva esposto alcun tagliando, la vigilanza però, secondo quanto denunciato da chi ci ha inoltrato la segnalazione, invece di allertare le forze dell’ordine ha pensato bene di scattare un po’ di selfie davanti alla vettura. Stiamo verificando la segnalazione con la Polizia Municipale per risalire al proprietario del bolide e per conoscere se avesse diritto o meno a parcheggiare nello stallo riservato alle persone con disabilità. In caso di esito negativo, ci auguriamo che venga multato e auspichiamo che chieda scusa pubblicamente. Non possiamo consentire che le più basilari regole del buon vivere civile vengano continuamente calpestate da chi pensa di essere al di sopra di tutto e tutti. I diritti delle persone con disabilità vanno tutelati. Con Europa Verde siamo sempre stati al loro fianco e insieme abbiamo combattuto molte battaglie. Purtroppo non è la prima volta che pizzichiamo questi incivili in comportamenti simili, ma non arretreremo di un millimetro, denunceremo sempre queste assurde inciviltà”. Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi - Sinistra con il consigliere comunale di Casoria del Sole che Ride Salvatore Iavarone.