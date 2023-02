Condotta idrica rotta, voragine in strada: furgone sprofonda - video Le strade interessate sono da decenni soggette ad allagamenti, disagi e danni

Il furgoncino della Gori stava attraversando la strada per intervenire sulla condotta idrica che poche ore prima aveva causato danni e allagamenti in tutta la zona. Purtroppo i tecnici non hanno mai raggiunto il posto perché il furgone è stato letteralmente inghiottito da una voragine che si è aperta in strada. Altri operai si sono occupati della rottura lavorando ininterrottamente fino a tarda sera pee riparare il guasto. Le immagini postate da un cittadino sulla pagina facebook del deputato dei Verdi Francesco Borrelli, sono diventate subito virali.

Poggiomarino sempre sott'acqua

La rottura della condotta idrica si è verificata all'alba di ieri. Erano passate da poco le cinque del mattino quando l'acqua si è riversata per le strade di Poggiomarino e poi Striano, entrando nelle cantine e nei negozi. Una delle condutture più grandi del sistema che porta l'acqua nei Comuni vesuviani.

Ma non è la prima volta che questa zona si allaga. Stavolta l'acqua è arrivata per via della rottura della rete idrica, ma solitamente queste strade si riempiono di acqua quando le precipitzioni piovose sono più consistenti. Via Filippo Turati e via Cimitero a Poggiomarino e anche via Poggiomarino a Striano sono le strade maggiormente interessate da questo disagio che va avanti da decenni.