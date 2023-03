Napoli: Vomero a lutto per la morte di un decano dei commercianti Armando Mandile, cultore della lavorazione di cammei e corallo

"Una notizia che desta profonda commozione e cordoglio, mano a mano che si diffonde tra i tantissimi napoletani, vomeresi in particolare, che, nel corso dei numerosi lustri di attività, hanno avuto l'occasione di conoscerlo e di frequentarlo – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -. Mi riferisco a uno dei decani dei commercianti del quartiere collinare, Armando Mandile, noto imprenditore, nonché cultore, insieme al fratello Renato, della lavorazione di cammei e corallo, contitolare dello storico negozio posto nel piazzale San Martino, deceduto dopo un'intera vita dedicata all'attività commerciale.

Con Armando Mandile - puntualizza Capodanno - scompare un personaggio illustre dell'artigiano partenopeo, segnatamente nell'ambito dell'arte dei maestri corallari.

Un'arte antichissima, che ha fortemente contribuito a far conoscere Napoli in tutto il mondo, e che, in passato, ha richiamato proprio nel piazzale di San Martino, dove erano presenti diverse botteghe di artigiani esperti nella lavorazione di cammei e corallo, tanti turisti che arrivavano sulla collina vomerese, venendo accolti con amabilità e cortesia dagli storici commercianti della zona, nei negozi addetti proprio alla lavorazione ed alla vendita del corallo. Tantissimi gli ospiti illustri che sono passati in quelle storiche botteghe, tra i quali la Regina d'Inghilterra, Elisabetta II, Hillary Clinton, Beatrice d'Olanda, diversi presidenti della Repubblica, come Ciampi, nonché personaggi del mondo dello spettacolo, come Totò, Sofia Loren, Massimo Troisi, Claudia Cardinale, per citarne solo alcuni.

La ditta dei fratelli Armando e Renato Mandile è certamente una delle più antiche nel settore, ma anche una delle poche ditte storiche attualmente presenti al Vomero - puntualizza Capodanno -. Fu fondata dal capostipite Giuseppe Mandile, nel lontano 1912, con un laboratorio che inizialmente si trovava a Santa Lucia

. Dopo la prima guerra mondiale, nel periodo a cavallo tra gli anni 1920 - 1921 la ditta si trasferì nel piazzale di San Martino e al padre si affiancarono, nella conduzione dell'attività, i due figli Armando e Renato Mandile. Si tratta dunque di una delle poche ditte ultracentenarie presenti al Vomero, dopo la scomparsa di tanti altre, avvenuta, in particolare, in questo scorcio di secolo.

Capodanno, con l'occasione, formula le più sentite condoglianze alla famiglia del commerciante deceduto, in particolare al fratello Renato, che continua a portare avanti l'attività. La funzione religiosa per ricordare lo scomparso, in occasione del trigesimo, sarà officiata, giovedì 2 marzo, alle ore 18:30, nella chiesa dei Salesiani "Sacro Cuore di Gesù", in via Scarlatti, sempre al Vomero. Foto Gennaro Capodanno.