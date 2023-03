Italia-Inghilterra a Napoli, scatta l'allerta del Viminale per 2mila tifosi Giovedi 23 marzo il match al Maradona. Oggi la riunione con Piantedosi

C'è allerta al Viminale per l'alto rischio di incidenti tra ultrà. Oggi la riunione del comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Durate la riunione grande attenzione è stata dedicata alla partita della Nazionale italiana in programma a Napoli il prossimo giovedì 23 marzo con il previsto arrivo di oltre 2000 tifosi della Nazionale inglese.

Preoccupazione è stata espressa sulle possibili vendette e regolamenti di conti rispetto ai recenti episodi che hanno visto coinvolte varie tifoserie legate da gemellaggi e rivalità anche internazionali.

Nel Regno Unito sono stati venduti tutti i 2480 biglietti del settore ospite del Maradona e poiché non ci sono limitazioni (possono essere acquistati biglietti in ogni settore dello stadio da parte dei cittadini di Re Charles) si aspetta un’invasione di almeno 5mila inglesi. Dopo la guerriglia di martedì e mercoledì, il livello di preoccupazione è serio: si temono altre ore di tensione.