Caos concorso Asia, la rabbia degli esclusi idonei: "Poca trasparenza" Mercoledi il presidio davanti a Palazzo San Giacomo: "Vogliamo risposte dal sindaco"

"A Napoli, una delle città col tasso di disoccupazione più alto d'Europa, l'apertura di bandi di concorsi pubblici nelle Partecipate del Comune rappresentano una speranza per milioni di ragazzi. Ma la scarsa trasparenza, la confusione e l'inspiegabile gestione legate alle selezioni in Asìa, stanno alimentando solo preoccupazione e rabbia".

Così il coordinamento cittadino dell'Usb lavoro Privato che annuncia un presidio di protesta e mobilitazione per mercoledi 22 marzo davanti Palazzo San Giacomo.

"L'USB Lavoro Privato, che da subito aveva già messo in guardia l'amministrazione comunale sulla necessità di vigilare affinché ci fosse massima trasparenza, ora vuole avere risposte chiare rispetto ai diversi bandi, ai requisiti richiesti ed alla gestione dei lavoratori somministrati in Asìa - prosegue la nota - Va sottolineato che davanti a questi scenari, diventa difficile capire i silenzi delle altre Organizzazioni Sindacali, le quali, evidentemente, ritengono più chiara e conveniente una gestione che a noi francamente puzza di facile clientelismo".

"L'USB Lavoro Privato effettuerà un presidio presso la sede del Consoglio Comunale previsto per mercoledì 22 marzo prossimo alle 10.00, attraverso il quale vuole chiedere risposte chiare al Sindaco Gaetano Manfredi ed all'amministrazione comunale tutta, miglioramenti del servizio ed assunzione di personale che permetta lo scorrimento completo della graduatoria già pubblicata e non la pubblicazione di ulteriori bandi che sembrano organizzati per cucire i soliti "vestiti su musura" ad uso e consumo degli "amici degli amici". Siamo stanchi di vedervi giocare con la vita delle persone, prima alimentare e poi distruggere ogni nostra speranza! Invitiamo a partecipare al presidio i lavoratori Asìa di Napoli e tutti coloro che sono risultati idonei al bando".