Il Time celebra Napoli, è tra le migliori destinazioni al mondo 2023 Il settimanale più diffuso al mondo celebra la rinascita della capitale del sud

Non è la prima volta che Napoli entra nelle classifiche delle più belle città al mondo, ma stavolta è il Time, magazine statunitense con oltre 26 milioni di lettori al mondo, a celebrare il capoluogo campano inserendolo tra i 50 migliori posti nel mondo da visitare nel 2023 (“World’s greatest places 2023”).

L’articolo (lo puoi leggere qui) dedicato a Napoli si apre con quella che è forse la frase più celebre e conosciuta del suo dialetto: «Vide Napule e po’ muore»: see Naples and die. Il noto settimanale spiega che Napoli sta vivendo la sua rinascita e che «finalmente gode di una reputazione che corrisponde al suo passato - e prosegue - Grazie in parte agli adattamenti HBO e Netflix dei celebri romanzi di Elena Ferrante (i romanzi napoletani e “La vita bugiarda degli adulti”), Napoli, con il suo mare scintillante, le strade decorate e l’imponente vulcano, sta vivendo una rinascita».

Si parla di cibo, arte, architettura, libri, panorami, ma anche delle Gallerie d'Italia e delle mostre di Caravaggio e del ripristino dei voli stagionali diretti da Newark, NJ, a Napoli.

"Nel corso della sua storia, la vita a Napoli si è svolta per le sue strade - continua l'articolo del Time - . La metropoli contemporanea non è diversa, in quanto la sua meravigliosa energia caotica si trova ancora sull’acciottolato. «Napoli non è solo una parte del viaggio – conlude il Time – è la destinazione».