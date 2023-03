Il vescovo di Nola e i sindaci del territorio insieme per il bene comune Sabato 1 aprile l'incontro al Palazzo vescovile

Istituzioni in dialogo per costruire il bene comune. Accadrà sabato prossimo, 1 aprile 2023, presso il Palazzo vescovile di Nola, alle ore 10.00, quando s’incontreranno Francesco Marino, vescovo della diocesi dei santi Felice e Paolino, e i sindaci dei comuni inclusi nel territorio diocesano.

L’appuntamento, dal titolo “Al servizio della persona”, è promosso dall’ufficio per la Pastorale sociale e lavoro della Chiesa di Nola, diretto da don Giuseppe Autorino, e rappresenta il terzo momento di confronto proposto nell’orizzonte del Cammino sinodale che la Diocesi sta compiendo insieme alla Chiesa italiana e quella universale.

«Sono molto felice di poter proseguire questo confronto con gli amministratori locali del nostro territorio – ha dichiarato il vescovo di Nola, Francesco Marino – che, come da tutti auspicato nei precedenti incontri, si sta trasformando in un cammino. Nel rispetto dei diversi ruoli, infatti, le istituzioni di questo territorio devono parlarsi e fare rete per collaborare alla costruzione del bene comune in quest’area bella e difficile. È importante anche per promuovere uno stile e un metodo oggi sempre più ineludibile: questo non può più essere il tempo dei particolarismi. Tante sono le sfide ecclesiali e civili che abbiamo davanti: la ricerca del bene della persona, nelle sue diverse dimensioni, spirituale, materiale, sociale, deve unire i nostri sforzi».

L’ufficio diocesano per la Pastorale sociale e lavoro sta anche portando avanti il percorso formativo della scuola sociopolitica e imprenditoriale, guidata dalla Giuseppina Orefice: tutti gli incontri si terranno presso la sala consiliare di un comune del territorio. Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì 20 aprile, dalle 19 alle 20.30, presso l’aula consiliare del Comune di Comiziano. Tema: l’accesso ai fondi Europei.