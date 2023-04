Frana Ischia, la Banca europea degli investimenti in campo per la ricostruzione Assistenza tecnica gratuita per contrastare il dissesto idrogeologico sull'isola

Assistenza tecnica gratuita dalla Banca Europea per gli Investimenti per migliorare la resilienza di Ischia contro futuri eventi meteorologici estremi e per pianificare la ricostruzione sostenibile dell’isola. Siglato questa mattina in Comune a Lacco Ameno il protocollo.

Ad annunciarlo Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della Banca europea per gli investimenti e il commissario alla ricostruzione post frana, Giovanni Legnini.

"Nel dettaglio, l’assistenza tecnica gratuita offerta dalla Bei contribuirà a identificare le attività di adattamento climatico, le opzioni di investimento e i requisiti per la progettazione tecnica della ricostruzione post-sisma di Ischia e gli interventi contro il dissesto idrogeologico, al fine di ricostruire e migliorare la resilienza delle aree colpite, nonché a rafforzare la preparazione delle autorità competenti", si legge in una nota della struttura commissariale.

"L'incarico fornirà al commissario straordinario Legnini le raccomandazioni sulle opzioni di investimento e sui servizi di resilienza climatica del settore pubblico necessarie per aumentare la resilienza delle attività di recupero e ricostruzione post-catastrofe, basandosi sui migliori dati e informazioni climatiche disponibili. L’ assistenza tecnica offerta dalla Beiinoltre contribuirà anche a identificare le opzioni e le fonti di finanziamento per le attività proposte, a cui la banca dell’Unione Europea stessa potrebbe eventualmente partecipare con un finanziamento diretto qualora ci fossero le condizioni".

“L’assistenza tecnica gratuita offerta dalla Beialle Amministrazioni Pubbliche gioca un ruolo chiave per progettare, pianificare e promuovere progetti che rendono le aree coinvolte più sicure, efficienti, resilienti e soprattutto sostenibili in tutta Europa,” ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Bei. “Grazie a questo incarico, riusciremo ad offrire alle autorità competenti e al Commissario Legnini l’assistenza necessaria per prevenire danni causati da futuri eventi meteorologici estremi e per assicurarsi che la ricostruzione dell’Isola di Ischia sia sostenibile”.

“Ringrazio la Bei e la vicepresidente Gelsomina Vigliotti per l’importante incontro che abbiamo svolto oggi sull’isola di Ischia e per l’accordo preliminare che abbiamo concluso, finalizzato a prestare l’assistenza tecnica gratuita per la progettazione delle opere di mitigazione e del rischio idrogeologico e per l’avvio di una ricostruzione sostenibile - ha dichiarato il commissario Giovanni Legnini -. Il supporto autorevole della Banca Europea per gli Investimenti, insieme alle risorse che potranno essere concesse in futuro sulla base di accordi che la Bei potrà concludere con il Governo, costituiranno un fattore determinante per rendere il processo di messa in sicurezza idrogeologica e di ricostruzione, anche nell’ottica della sostenibilità e del contrasto agli effetti del cambiamento climatico, un fattore determinante per la ripresa di Casamicciola e dell’intera isola di Ischia”.