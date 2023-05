Napoli, protesta degli studenti del liceo Genovesi: "Dateci la succursale" Una delegazione ricevuta dall'assessore Striano: "Abbiamo trovato una soluzione"

Mattinata di mobilitazione per gli studenti del liceo "Genovesi" di Napoli, che questa mattina si sono organizzati in corteo per sollecitare l'attenzione delle istituzioni sul plesso succursale che potesse accogliere tutte le classi.

Risposte che l'istituto attende da tempo ma che, denunciano ragazze e ragazzi, tardano ad arrivare.

La svolta però potrebbe essere imminente: l'assessore all'istruzione e famiglie Maura Striano ha ricevuto a Palazzo San Giacomo una delegazione degli studenti del Liceo Genovesi.

"Ho comunicato agli studenti che, insieme a città Metropolitana abbiamo individuato una soluzione e, nei prossimi giorni, ne daremo comunicazione ufficiale al dirigente", ha detto l'assessore Striano.