Napoli, dopo 10 anni riapre al traffico via delle Repubbliche Marinare a Barra Simeone: "Soddisfatto. Questo tratto di strada era un incubo per gli automobilisti"

Finalmente, dopo l'abbattimento del viadotto e la riqualificazione di un lungo tratto di strada, è stata riaperta al traffico veicolare, la nuova carreggiata di via delle Repubbliche Marinare a Barra.

Arteria fondamentale per la viabilità dell'area orientale della città di Napoli. Il cantiere lungo via delle Repubbliche Marinare non è ancora definitivamente concluso perché ci sono ancora alcune aree da completare e altri interventi da portare a termine, soprattutto per assicurare la sicurezza ai pedoni e ai tanti mezzi, soprattutto quelli pesanti, che finalmente però torneranno ad utilizzare questa arteria di collegamento con il Porto di Napoli e con i raccordi autostradali.

"Sono veramente soddisfatto per aver minimamente contribuito a riaprire questa benedetta strada che da 10 anni era diventato un vero e proprio incubo per gli automobilisti ma soprattutto per i residenti del quartiere Barra - ha dichiarato Nino Simeone Presidente della Commissione infrastrutture e Mobilità del Consiglio comunale di Napoli - E proprio a loro va il merito di non aver mai mollato dal 2013 ad oggi. Anno in cui fu pubblicato il decreto di demolizione del viadotto".