Caro affitti, studenti in tenda. Lorito: I ragazzi hanno drammaticamente ragione La protesta sbarca a Napoli

"I ragazzi hanno assolutamente ragione. E' importante che manifestino e si facciano sentire in tutta Italia e credo che l'università italiana sia concorde che questo sta diventando un fattore limitante per garantire il diritto allo studio". Così Matteo Lorito, rettore dell'Università di Napoli"Federico II", commentando la protesta degli studenti contro il caro affitti nel cortile di Porta di Massa, sede del Dipartimento degli studi umanistici dell'ateneo federiciano. "I ragazzi hanno drammaticamente ragione - ha aggiunto Lorito - non solo a Napoli ma soprattutto a Napoli , che nel contesto nazionale è forse la città con il rapporto peggiore tra numero di studenti e numero di posti in alloggi a prezzo controllato. C'è a Napoli il combinato disposto dell'utilizzo delle strutture private per i b&b, che sono sacrosanti perché Napoliè piena di turisti, e il fatto che non abbiamo studentati. Bisogna continuare a spingere in questo senso". Lorito ha ricordato che "già un anno e mezzo fa siamo partiti con 5 progetti per studentati, progetti che non si facevano da 20 anni. Stiamo aspettando il risultato della legge 338 e abbiamo bisogno che questo risultato venga fuori. Dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca abbiamo avuto la promessa che i progetti che non dovessero essere finanziati saranno finanziati dalla Regione. Abbiamo bisogno di questi risultati per cominciare a lavorare, alcuni dei 5 studenti potranno essere pronti in pochi mesi, per altri ci vorranno tra uno e due anni, questo perché partiamo da zero"