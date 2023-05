Ambiente: Piantumazione con gli studenti dell’Oriani-Guarino di Napoli Nel progetto ambientale La Via della Felicità ha assegnato alle cure degli studenti nuovi alberi

Il progetto, coordinato e voluto dalla docente Sabina Trezza, ha previsto degli incontri con i giovani studenti per seminare in loro il senso di responsabilità ambientale e si è concluso stamane con la piantumazione di alcuni giovani alberi nel giardino della scuola che resteranno sotto le cure delle due classi che hanno aderito al progetto.

Dopo alcune veloci indicazioni da parte die volontari de La Via della Felicità gli studenti hanno voluto utilizzare la pala per preparare il terreno, piantumare il nuovo albero e innaffiarlo.

Pascal Lemos, coordinatore de La Via della Felicità di Napoli, vuole ringraziare innanzitutto gli istituti che hanno voluto aderire a questo progetto gratuito e vuole lanciare un invito a tutte le scuole di Napoli così da creare dei giovani, futuri adulti, con un senso maggiore di responsabilità verso il nostro ambiente.

Come scrisse l’autore umanitario L. Ron Hubbard nella guida al buon senso La Via della Felicità, da cui prende spunto l’iniziativa: “L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo. Se gli altri non ci aiutano a migliorare e proteggere l’ambiente, La Via della Felicità potrebbe non riuscire a trovare un itinerario da percorrere.”