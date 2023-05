A Napoli per la Festa della mamma iniziative di Poste Italiane con Marinella Il 56% dei dipendenti è donna, 1330 lavorano nei 242 uffici e 100 sono direttori di sede

Anche quest’anno Poste Italiane celebra la festa della mamma promuovendo in provincia di Napoli una serie di iniziative a sostegno della parità di genere dei propri dipendenti e della genitorialità.

L’Azienda ha pensato per le neo-mamme il percorso dedicato “Lifeed”, che ha come obiettivo quello di valorizzare le competenze maturate dalle dipendenti durante l’esperienza genitoriale: la gestione del tempo, l’ascolto, la pazienza, l’empatia e la comunicazione. Le capacità e le qualità acquisite come neo-genitore vengono potenziate grazie a un programma differenziato per fascia d’età che prevede momenti di dialogo e confronto.

La testimonianza di Marinella Pistillo, 47 anni, madre di tre gemelli e operatrice di sportello nell’ufficio postale di Napoli Centro, in piazza Matteotti, è un perfetto esempio dell’attenzione che Poste Italiane dedica ai propri dipendenti: «Quando nasce un figlio, per i genitori è sempre faticoso diventare educatori. Se a nascere sono in tre, poi, è umano percepire un timore per il cammino da intraprendere - racconta Marinella e a proposito di affiliazioni aggiunge - Devo ringraziare “mamma” Poste per avermi consentito di crescere i miei figli nel modo migliore, sostenendomi, naturalmente nel rispetto delle norme, nelle difficoltà che il ruolo di mamma comporta. Ricordo con gioia il giorno in cui li portai in ufficio per presentarli ai colleghi: fu una grande emozione, ci accolsero con una tale gioia che i miei gemellini diventarono subito le mascotte dell’ufficio. Se la mia esperienza da madre è stata ed è meravigliosa, lo devo anche all’azienda in cui lavoro».

Il 56% dei dipendenti delle Poste a Napoli e provincia è donna

A Napoli e provincia, il 56% dei dipendenti di Poste Italiane è donna: di queste, 1330 lavorano nei 242 uffici postali del Napoletano, 100 con la qualifica di direttore. Numeri che testimoniano l’impegno costante dell’Azienda nelle politiche di parità di genere, della diversità e dell’inclusione e più in generale nella gestione delle risorse umane. Per il quarto anno consecutivo, Poste Italiane ha ottenuto infatti la certificazione “Top Employers” per la qualità delle politiche in tema di organizzazione e valorizzazione delle risorse umane.

Poste Italiane celebra la Festa della mamma con una colorata cartolina filatelica che può essere acquistata al costo di 1 euro online, sul sito www.poste.it, negli “Spazi Filatelia” e negli uffici postali con sportello filatelico. Fino al 15 maggio, sarà inoltre possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.