Asse perimetrale di Scampia, via ai lavori. Simeone: vigileremo su tempi Cominciano le opere sull'arteria chiusa dal 6 aprile scorso

"Vigileremo sull'attuazione, la messa in opera e, soprattutto, sul rispetto dei tempi di realizzazione. Non si accetteranno altri ritardi ed inutili strumentalizzazioni sull'argomento, che ha visto vittime migliaia di cittadini dell'Area Nord di Napoli, i quali, da troppo tempo, attendono la riapertura di questo asse viario fondamentale e strategico per la viabilità cittadina". Lo dice, in una nota, Nino Simeone, consigliere comunale e presidente della Prima Commissione di Napoli - Infrastrutture, Mobilità, Lavori Pubblici e Protezione Civile parlando dell'avvio dei lavori per ricollare i gaurd rail lungo l'asse perimetrale di Scampia che è chiuso dal sei aprile scorso, quando si verificò il furto delle barriere in ferro di protezione che sono poste lungo le carreggiate. La chiusura della strada ha causato disagi notevoli, e non solo nel quartiere di Scampia.

"Mi auguro soltanto che, dopo i tanti, troppi disagi, non si perda altro tempo con inutili "passerelle" e che si restituisca velocemente ai cittadini questa benedetta strada perimetrale", conclude Simeone.