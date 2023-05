Allerta meteo, scuole aperte a Napoli, attacco social al consigliere Acampora Il capogruppo del Pd a Palazzo San Giacomo: "Offese e insulti a me e alla mia famiglia, assurdo"

L'allerta meteo arancione ha spinto molti sindaci a chiudere per prudenza le scuole nella giornata di oggi 16 maggio. A Napoli il Comune ha scelto di lasciare aperti gli istituti, limitando le chiusure solo a parchi e cimiteri.

Gennaro Acampora, capogruppo PD Comune di Napoli, è stato tra i primi ad annunciare la regolare apertura delle scuole per oggi dalla sua pagina social, dove è stato immotivatamente attaccato con una valanga di ingiurie e insulti.

"Si sono scatenati contro di me ragazzini, credo con contatti falsi, che per una banalità come la chiusura delle scuole, hanno iniziato a offendermi in ogni modo ed in ogni dove - precisa Acampora- ovvio che queste sono decisioni di carattere tecnico e non strettamente chiamate da me. Negli anni ho sempre risposto sulla domanda con simpatia a tanti che mi scrivevano, ma anche con serietà ai tanti genitori e insegnanti che mi chiedevano informazioni per organizzarsi, visto che ragazzi spesso giravano e giravano fake news sull'argomento. Non mi era mai capitata invece una violenza così forte. Una violenza che mi lascia molto sconfortato, perché la presa in giro mi può far anche sorridere, le offese personali e alla mia famiglia proprio no". Acampora, riservandosi di agire legalmente per le offese ricevute, aggiunge che si tratta di una "brutta pagina di cui questi pseudo-utenti dovrebbero vergognarsi. Penso che tanti di questi ragazzi a Scuola, con la S maiuscola, dovrebbero andarci non solo tutti i giorni, ma anche molto di più, se questo è il modo di agire e di comportarsi".

La solidarietà del deputato dem Marco Sarracino



"Solidarietà al consigliere comunale" del Pd di Napoli Gennaro Acampora per i messaggi e gli insulti ricevuti sui social. Si resta allibiti dinanzi a comportamenti tanto gravi". Lo dichiara in una nota il deputato del Pd Marco Sarracino, componente della segreteria nazionale dem, difendendo Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli, che ha ricevuto attacchi e offese sui social ricevuti da diverse decisioni di utenti. "È una violenza - sottolinea Sarracino - inaccettabile. Ma sono certo che Gennaro non solo non si farà intimidire ma condurrà con maggiore forza e rappresenterà le giuste battaglie del Pd in ??consiglio comunale e nella città di Napoli".