Sicurezza stradale, incontro con gli studenti del "Durante" di Frattamaggiore La Polizia di Stato ha incontrato gli alunni del Liceo Classico e delle Scienze Umane

Gli agenti della Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno incontrato gli studenti del Liceo Classico e delle Scienze Umane “F. Durante” di Frattamaggiore (Na) per discutere di sicurezza stradale in relazione ai temi del progetto “Icaro 23”.

Il progetto Icaro, giunto alla 23^ edizione, è rivolto ai giovani delle scuole medie e superiori, per diffondere, attraverso programmi differenziati in base alla fascia d’età degli studenti, l’importanza del rispetto delle regole relative alla sicurezza stradale.

Per l’anno in corso la Polizia Stradale si è posta, a livello nazionale, l’obiettivo di realizzare un intervento volto a dar vita ad un percorso formativo che consenta una focalizzazione, da parte degli studenti, sul tema della responsabilità sulla strada, con un focus sulla capacità di anticipare i rischi e le possibili conseguenze sulla mancata assunzione di tali responsabilità.

Sono stati 56 gli studenti ai quali la Polizia di Stato ha trasmesso i temi trattati con l’obiettivo del coinvolgimento emotivo dei giovani per cercare di modificare quelle idee e quei comportamenti che troppo spesso li pongono a rischio sulle strade.

L’iniziativa è stata concentrata in due giorni durante i quali sono stati proiettati e commentati anche numerosi video relativi alle tematiche connesse agli incidenti stradali.

L’incontro ed il dialogo con i giovani diventano così strumento fondamentale di prevenzione in considerazione del fatto che, per elevare il livello di sicurezza sulle strade, occorra un cambiamento culturale promosso anche attraverso la comunicazione.

Molte le domande rivolte dagli studenti ai poliziotti, segno di un interesse elevato sul tema della sicurezza stradale che, se adeguatamente alimentato e soddisfatto, potrà sicuramente contribuire alla diminuzione degli incidenti stradali che, purtroppo, ancora oggi fanno registrare vittime e feriti ogni giorno.