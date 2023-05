La marcia per il terzo scudetto: si presenta il libro di Gridelli e Trombetti L'iniziativa è in programma mercoledì 31 maggio alle ore 19.00

La marcia per il terzo scudetto. Si presenta al gran caffè Gambrinus a Napoli il libro di Cesare Gridelli e Guido Trombetti. L'iniziativa è in programma il prossimo mercoledì 31 maggio alle ore 19.00. Insieme agli autori interverranno: Francesco De Luca e Massimiliano Gallo giornalisti e Gianni Improta dirigente calcistico. Si tratta di un'opera particolarmente affascinante e ben redatta nei minimi dettagli dedicata ai campioni d'Italia e alla città di Napoli in festa. Modera il giornalista Pier Paolo Petino.