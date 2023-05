Collegamento Napoli-Bari, Nappi: "Governo viaggia con "treno" dei fatti" Trasporti e infrastrutture nel mezzogiorno

"Dopo anni di chiacchiere del Pd si giunge finalmente a realizzare il collegamento diretto tra le città di Napoli e Bari. Grazie al ministro Matteo Salvini per l'impegno profuso e la continua attenzione per il Sud. Questa la differenza tra chi millanta, parla e promette e chi invece agisce per il rilancio dei territori. È proprio il caso di dirlo: il Governo di centrodestra viaggia a un'altra velocità, col 'treno' dei fatti. Avanti così". Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.