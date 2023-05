Napoli: al Vomero "liberata" la panchina con vista sull'infopoint Spostata la casetta in legno sul marciapiede di via Morghen

"Agli inizi del mese scorso - esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero - , in previsione dei 200mila turisti che si attendevano a Napoli per le festività pasquali, molti dei quali si auspicava che arrivassero anche al Vomero per ammirare le bellezze paesaggistiche e culturali che si trovano in zona, a San Martino, con il Museo, la Certosa e Castel Sant'elmo, e in villa Floridiana con il museo delle arti figurative Duca di Martina, l'assessorato al turismo del Comune di Napoli aveva provveduto a far installare in via Morghen, nei pressi della stazione superiore della funicolare di Montesanto, una casetta di legno, adibita a infopoint, dove appunto i turisti avrebbero potuto chiedere e ricevere informazioni sui luoghi da visitare.

Sennonché - ricorda Capodanno -, nonostante l'ampio spazio a disposizione sia sul marciapiede che nel tratto pedonalizzato di via Scarlatti antistante, dove peraltro si trova anche una delle tante edicole per i giornali, chiuse da tempo, la casetta in legno era stata posizionata proprio dinanzi a una delle due panchine presenti sul marciapiede in questione. Una scelta che fece giustamente storcere il naso a più di una persona, peraltro in un momento nel quale le panchine presenti sul territorio del quartiere collinare, si erano trovate sovente alla ribalta delle cronache cittadine.

Difatti - continua Capodanno - chi si sedeva sulla panchina posta nei pressi dell'ingresso della stazione superiore della funicolare di Montesanto, invece di ammirare lo scorcio di panorama lungo via Scarlatti, al massimo avrebbe potuto osservare il pannello di legno posto nella parte posteriore dell'infopoint. Una visione davvero poco turistica.

Alla luce di queste considerazioni - sottolinea Capodanno - partiva la richiesta all'amministrazione comunale partenopea di provvedere a una nuova e diversa collocazione della casetta dell'infopoint, liberando così la panchina "imprigionata.

Finalmente - puntualizza Capodanno - in questi giorni, il Comune di Napoli, accogliendo la richiesta al riguardo formulata, ha disposto che l'infopoint in questione venisse spostato, trovando una diversa collocazione sullo stesso marciapiede di via Morghen, antistante la stazione dell'impianto a fune, ma in modo da non ostruire la visuale per nessuna delle due panchine presenti ".