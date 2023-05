Lotto, esce l'ambo dello scudetto del Napoli: 3 e 33, centinaia di vincite Da settimane i più accaniti scommettevano sull'uscita dei numeri dello scudetto

Sono stati estratti giovedi 18 maggio sulla ruota di Napoli i due numeri dello scudetto. Per mesi moltissime persone hanno puntato su 3 e 33, e finalmente la dea bendata ha detto che era il momento giusto premiando tutti quelli che hanno atteso con pazienza puntando e ripuntando sempre sullo stesso ambo.

Il significato del 3

Tre significa terzo scudetto del Napoli, ma c'è doppio significato in un numero solo. Il 3, numero per eccellenza della Santissima Trinità, in questo caso rappresenta il numero degli scudetti vinti da formazioni meridionali al di sotto della Capitale. Soltanto tre in 118 anni di campionati di serie A: il primo fu il celebre tricolore del Cagliari di Gigi Riva nel 1970 e gli altri due del Napoli di Diego Armando Maradona nel 1987 e nel 1990.

Il perché del 33

Il 33 indica "gli anni passati dall'ultima volta che D10S alzò le braccia al cielo in segno di trionfo. 1990-2023, ma è anche 33 il numero dei gol messi a segno in Serie A dalla rivelazione di questa stagione, la coppia Osimhen- Kvaratskhelia che ha regalato tante emozioni.