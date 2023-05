Napoli, ricomincia l'operazione "Quartiere pulito": ecco le strade interessate Da oggi fino a giovedi 26 maggio attività di pulizia straordinaria promossa dla Comune e Asia

Prosegue “Quartiere Pulito 2023 che interessa 55 strade delle dieci Municipalità, nelle quali verranno effettuati interventi di pulizia radicale, con diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi e rimozione delle campane per la pulizia delle aree sottostanti e per alcune anche della ripulitura delle caditoie.



L’intervento è coordinato dall’Assessore alla Salute e al Verde con delega alla Vivibilità e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu ed in sinergia con ASIA, Polizia Municipale e le Municipalità.



Le attività di pulizia si svolgeranno:



Lunedì 22 maggio:

- Municipalità 5: via P. Castellino;

- Municipalità 10: viale Campi Flegrei (lato sx)



Martedì 23 maggio:

- Municipalità 1: via S. Lucia;

- Municipalità 9: via Montagna Spaccata (da via Pallucci a via Padula, lato sx)



Mercoledì 24 maggio:

- Municipalità 2: via Amerigo Vespucci;

- Municipalità 3: via Arenaccia



Giovedì 25 maggio:

- Municipalità 6: strada comunale Ottaviano;

- Municipalità 7: via Lazio Venerdì 26 maggio:

- Municipalità 4: via A. Mazzocchi; via Col. Carlo La Halle;

- Municipalità 8: via A. Labriola (lato sx)