Tutto Pizza: alla Mostra d'Oltremare il taglio del nastro La fiera internazionale della Pizza: si punta a richiamare un numero vasto di visitatori

Taglio del nastro per la sesta edizione di TuttoPizza, la fiera internazionale della pizza in programma fino al 24 maggio alla Mostra d'Oltremare a Napoli. Ideata da Raffaele Biglietto di Ticketlab e da Sergio Miccu' presidente dell' Associazione Pizzaiuoli Napoletani, la fiera e' uno spazio riservato ad aziende del settore ma punta a richiamare un numero sempre piu' vasto di visitatori. "La manifestazione e' diventata un appuntamento irrinunciabile per chi fa affari con la pizzae abbiamo tantissimi buyers che si sono pre registrati provenienti da Malesia, Usa, India, Spagna, Francia" ha detto Raffaele Biglietto. "Una testimonianza che si puo' fare business partendo da Napoli, una manifestazione ricca di spunti e di miglioramenti che guarda al futuro e che vuole offrire la possibilità di confrontarsi in un settore dalle grandi potenzialita', quale quello del food, che esprime le migliori eccellenze del nostro territorio campano nell' agroalimentare". Tra gli eventi della sesta edizione la pizzeria del futuro 'Alice.0 ' una installazione che da' uno sguardo a quello che potrebbe essere il locale del futuro con tutti i servizi collegati all' erogazione della pizzaall'interno di luoghi che vanno sempre più personalizzandosi per offrire spunti di un intrattenimento migliore ai clienti. "La pizza e' sempre stata fondamentale sia per il lavoro dei pizzaioli che per il mondo che gira intorno ad essa. Un mondo un po' particolare ma che comunque riesce a dare soddisfazioni" ha aggiunto Sergio Miccu'. "Un mondo che e' ma cambiato i pizzaiuoli tengono sempre alla tradizione: la famosa pizza Margherita e' ancora li' sul banco del pizzaiuolo". A testimoniare l'importanza del prodotto pizza anche Procida rappresentata dall'assessore al Turismo, Leonardo Costagliola: "All'interno de 'La sagra del mare' abbiamo un contributo fondamentale da parte dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani: diamo la possibilità alla comunita' e ai cittadini temporanei e ai visitatori che sceglieranno Procida, di degustare la pizza patrimonio Unesco"