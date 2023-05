Da Napoli a Washington, Natalia alle Olimpiadi di Neuroscienze Il sindaco Manfredi e l'assessore Marciani le hanno consegnato la medaglia della città

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’assessore ai Giovani Chiara Marciani hanno ricevuto a Palazzo San Giacomo Natalia Vacca, la giovane studentessa del liceo Umberto I che ha vinto le selezioni italiane delle Olimpiadi delle Neuroscienze. La giovane ha raggiunto la fase finale della competizione dimostrando di saper padroneggiare svariati argomenti: malattie del sistema nervoso, intelligenza, memoria, emozioni, stress invecchiamento, plasticità neurale e sonno.

Il sindaco e l’assessore hanno voluto incontrare Natalia per complimentarsi personalmente e a nome dell’intero territorio. Per la prima volta infatti, in occasione della finale mondiale che si terrà a Washington, l’Italia sarà rappresentata da una ragazza campana. Un orgoglio per l’intera Regione e per la città di Napoli.

Natalia Vacca ha anche una grande passione per la scrittura: ha pubblicato un libro che ha ottenuto il Premio Alda Merini, L'alba del nulla- Guida editori, e ne ha donato una copia al primo cittadino.

Manfredi le ha consegnato la medaglia della città. Ora non resta che attendere il match finale con la fase internazionale di Washington che decreterà il vincitore tra i partecipanti selezionati, provenienti da ogni parte del mondo.

Soltanto pochi mesi fa un altro giovane napoletano aveva raggiunto il podio dell’eccellenza a livello mondiale: si tratta di Bruno Giacomazzo, il vincitore del Premio Aspen per la collaborazione e la ricerca scientifica tra Italia e Stati Uniti. Professore associato di Astrofisica presso il dipartimento di Fisica dell’Università Bicocca di Milano, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento a Palazzo Lancellotti (Roma) per aver risolto quello che gli organizzatori hanno definito “un puzzle astrofisico pluridecennale”