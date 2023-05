Mare Fuori 4, primo ciak con De Luca: buon lavoro, siete attori di talento Ieri la visita del presidente della Regione Campania sul set

"Ieri mattina, alla Darsena della Marina Militare, ho incontrato il cast di “Mare Fuori” in occasione del primo ciak dell’attesissima, quarta stagione della fiction. Ho voluto personalmente fare gli auguri di buon lavoro per una delle serie televisive di maggiore successo degli ultimi anni, prodotta da Rai Fiction e Picomedia con il sostegno della Regione Campania attraverso Film Commission. Mare Fuori ci restituisce un’immagine vera e positiva di Napoli e di tutto il Sud, di persone che di fronte ai problemi combattono e affrontano le difficoltà della vita con grande dignità. Buon lavoro a tutti gli attori e a tutte le maestranze impegnate: ho visto tanti giovanissimi di talento sul set e questo è davvero un bel segnale. Grazie anche agli investimenti realizzati in questi anni attraverso la legge regionale sul cinema, a Napoli e in Campania stiamo sostenendo l’affermazione su scala nazionale e internazionale di una nuova generazione di attori che hanno davanti un grande futuro. Un ringraziamento alla Marina Militare per l’ospitalità delle riprese presso le strutture della Base Navale di Molosiglio-Molo San Vincenzo, un luogo bellissimo e suggestivo di Napoli." Così il presidente De Luca.