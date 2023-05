Alluvione in Emilia Romagna, bandiere a mezz'asta al Comune di Napoli In segno di lutto per le vittime

Bandiere a mezz’asta oggi, a Palazzo San Giacomo e al Palazzo di Via Verdi, sede del Consiglio Comunale per la giornata di lutto nazionale proclamata per le vittime delle alluvioni in Emilia Romagna.

Il Comune di Napoli partecipa al corodglio per la tragedia che ha colpito la regione del Nord Italia, in segno di rispetto e lutto per le vittime.