Napoli: dopo allerta meteo Parco Capodimonte aperto e Parco del Poggio chiuso Borrelli: "A poche centinaia di metri di distanza due pesi e due misure"

“Il criterio di ragionevolezza deve prevalere nella gestione delle aperture e chiusure dei parchi cittadini in

occasione dell’allerta meteo, altrimenti si rischia di penalizzare inutilmente i fruitori. Come accaduto oggi

dove, in seguito alla comunicazione di allerta della protezione civile, evidentemente smentita dalle reali

condizioni meteorologiche, il parco di Capodimonte è rimasto aperto e affollato di famiglie con il personale

del parco e del museo al lavoro.

A poche centinaia di metri, al contrario, il Parco del Poggio del Comune di Napoli è rimasto desolatamente chiuso nonostante non ci fossero avvisaglie di maltempo.

Nel primo caso si è ragionato in termini effettivi ed è così che bisognerebbe gestire il verde pubblico complessivamente, senza privare i napoletani e i turisti di poter trascorrere una bella giornata in mezzo al verde solo per un eccesso di premura, per una comunicazione superata dalla realtà dei fatti o peggio per risparmiare una giornata di lavoro. Una visione moderna ed efficiente di città passa anche per questo modo di gestire il bene pubblico. Bellenger da anni sta facendo un ottimo lavoro in tal senso”.

Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi - sinistra Francesco Emilio Borrelli, che si è recato presso le due strutture per un sopralluogo.