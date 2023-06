A Napoli prende il via la campagna solidale "Padre Pio Social Aide 2023" L'obiettivo dell'organizzazione no profit è quello di finanziare il contrasto alla fragilità sociale

L'organizzazione no profit "Una Voce per Padre Pio" ha lanciato la campagna solidale "Padre Pio Sociale Aide" per sostenere tante situazione di fragilità socio-economica di nuclei familiari particolarmente bisognosi e che, con la campagna "Spesa Solidale" ha permesso di assistere oltre 5mila famiglie in Campania, Lazio e Puglia.

A Napoli, nei quartieri di Barra, Ponticelli e San Giovanni, l’organizzazione assiste inoltre circa cento bambine e bambini della scuola primaria, per contrastare la dispersione scolastica. Tra le altre attività italiane, sostiene poi le persone anziane sole e distribuisce aiuti economici alle famiglie indigenti. L’organizzazione, in parallelo, è attiva anche all’estero con il ‘Corridoio Umanitario Sanitario – Progetto Cuori Ribelli’, programma medico-sanitario che trasferisce in Italia minori con cardiomiopatie congenite di Costa d’Avorio, Camerun, Ghana e Kosovo per sottoporli a interventi chirurgici salvavita.

Per finanziare le sue attività, l’organizzazione ha lanciato la campagna solidale ‘Padre Pio Social Aide cui si può contribuire inviando sms o chiamando da rete fissa il numero 45531. La raccolta fondi è sostenuta dalla storica trasmissione di Rai Uno “Una Voce per Padre Pio”, in onda venerdì 9 giugno in prima serata, con replica pomeridiana il 2 luglio 2023.

«La crisi socioeconomica del Mezzogiorno va affrontata con urgenza. Nella sola città di Napoli durante la pandemia le richieste d’aiuto sono aumentate del 40% e non si rilevano segni di miglioramento. Per uscire da questa situazione sono necessari interventi strutturali e di lungo periodo che aiutino le persone non solo a “sopravvivere”, ma a costruire il loro futuro, dall’istruzione al lavoro» ha detto Enzo Palumbo, presidente dell’organizzazione non profit.

Tra i progetti portati avanti in Italia da Una Voce per Padre Pio, "Fratello Studio Sorella Scuola" è al suo settimo anno e prevede sostegno a bambine e bambini della scuola primaria, per contrastare la dispersione scolastica, in particolare nei quartieri di Barra, Ponticelli e San Giovanni. Ogni anno, il progetto segue circa 100 minori.

‘Spesa solidale - aggiungi un posto a tavola’ affronta gli effetti della crisi economico-sociale legata anche alla pandemia e alla guerra in Ucraina, sostenendo concretamente le famiglie in situazioni d’emergenza; dal 2021, anno in cui è iniziata la pandemia, il progetto ha raggiunto oltre 5mila nuclei familiari, non solo in Campania ma anche in altre Regioni, tra cui Lazio, Puglia e Lombardia. A Napoli, sostenuto dall’Associazione Una Voce per Padre Pio, poi, è attivo l’Emporio solidale, gestito da don Fulvio Stanco e dalla parrocchia di San Giuseppe e Maria di Lourdes di San Giovanni, dove circa 250 famiglie ogni mese ricorrono alla distribuzione di beni e prodotti alimentari. "Tendere la mano" prevede invece contributi economici alle famiglie indigenti, perché possano pagare utenze, spese mediche e altre necessità fondamentali. Ogni anno sono sostenute in questo modo circa 500 famiglie.

In Africa, dove il 90% dei bambini non ha accesso alle terapie chirurgiche, il programma medico-sanitario ‘Corridoio Umanitario Sanitario – Progetto Cuori Ribelli’ trasferisce in Italia minori con cardiomiopatie congenite di Costa d’Avorio, Camerun, Ghana e Kosovo (in collaborazione con la Missione Kfor Multinational Specialized Unit – Pristina Msu) per sottoporli a interventi chirurgici salvavita. Sinora sono 70 i piccoli pazienti operati dalle eccellenze ospedaliere Italiane. Con il progetto ‘Obiettivo Africa’ sono attivi in Costa d’Avorio orfanotrofi e strutture residenziali per minori e ragazzi, dove vivono oltre 120 bambine e bambini, in parte con disabilità. A Yaoundé, in Camerun, è prevista l’apertura di una nuova casa-famiglia, in cui saranno ospitati bambini orfani o abbandonati.

Nel 2023, grazie alla raccolta fondi, sarà possibile rispondere alle richieste provenienti da Venezuela, Benin, Gabon, Repubblica Centrafricana.