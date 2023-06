"Prenditi cura di me", stasera la finale in diretta tv dal Caravaggio di Napoli Stasera alle 21 in diretta su Ottochannel tv l'ultima puntata del reality della trasformazione

Finalissima sotto le stelle dalla terrazza-belvedere del Caravaggio Sporting Village di Napoli e in diretta tv, per "Prediti Cura di Me", il reality della rinascita di Ottochannel.

L'appuntamento è per le ore 21, di questa sera mercoledì 7 giugno, sul canale 16 del digitale terrestre. Cinque finalisti, otto coach, una giuria schierata, un pubblico affezionato e l'atmosfera delle grandi occasioni, per la finalissima del primo reality dedicato al benessere psicofisico, che porta, per la prima volta la psicoterapia in tv. L'appuntamento è per le ore 21 su Ottochannel Tv, canale 16 del digitale terrestre, per l'ultima puntata del format, ideato dallo psicoterapeuta e scrittore Massimiliano Gaudino, interamente girato al Caravaggio Sporting Village di Napoli e arrivato alla seconda edizione. E proprio il villaggio dello sport, di via Terracina a Fuorigrotta, accoglierà nella suggestiva location del solarium piscina, l'ultima emozionante puntata del reality della trasformazione.

Luci e telecamere, regia mobile e schermi saranno schierati per trasmettere in diretta, dal belvedere del Caravaggio, la finale del programma e svelare chi vincerà, la seconda edizione del reality di Ottochannel. Andrea Angiolillo, Claudia Fusco, Matteo D'Amico, Ida Parente e Francesca Coppola sono i cinque concorrenti, che hanno completato e superato brillantemente gli otto mesi di fitness, dieta e nutrizione, seguiti e affiancati dallo straordinario staff di coach, composto dai nutrizionisti Tania Ricciardi e Giuseppe Pisano, i personal trainer del Caravaggio, Francesco Pappadia e Marco De Rosa (affiancati da Rita Trombetta e Stefano Orefice) e dallo psicoterapeuta Massimiliano Gaudino. A fare gli onori di casa la super coach e madrina del fortunato format televisivo, primo nel suo genere in Campania, Rosanna Vigorito, proprietaria con sua sorella Valentina del Caravaggio di Napoli.

Le coreografie della serata che scandiranno i vari momenti dello show sono firmati da Antonio Iavarone e affidati ai danzatori Mario Paola, Daniela Musella e Martina Fiume.

In giuria questa sera ritroveremo i due opinionisti Nello De Blasiis e Imma Capasso, con in più il direttore di Ottochannel Tv, Pierluigi Melillo, la vincitrice della prima edizione Terry Chiaro, l'ex concorrente Imma Penna, l'hairstylist Alessandro Masone de "I Masone Parrucchieri" di Corso Secondigliano, la dottoressa Marta Di Donato e Emanuela De Caro, affezionata socia del club del Caravaggio e appassionata telespettatrice del reality.